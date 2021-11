Lockdown-Streife: Ab jetzt ist es ernst!

Freilich so wie bisher nur im öffentlichen Raum und nicht in den eigenen vier Wänden. Aber hier appelliert der Innenminister an die in letzter Zeit so oft strapazierte Eigenverantwortung. „Das ist kein Selbstzweck und keine Empfehlung – sondern eine Anordnung und dient der Gesundheit der Menschen. Kein Polizist, keine Polizistin reißt sich um diesen Job. Es ist eine große Belastung, deshalb ein großes Dankeschön“, so Nehammer. Bei den Kontrollen setze man auf das 3D-Prinzip: zuerst Dialog und Deeskalation – dann durchgreifen ...