Mückstein will nächtliche Ausgangssperre für alle!

Klare Worte hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in der „ZiB 2“ am Sonntagabend gefunden, was die am Montag startenden Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte betrifft. Die Ungeimpften seien „Infektionstreiber der vierten Welle“, so Mückstein. Man sehe dies deutlich an den Inzidenzen, die bei den Ungeimpften fünf- bis sechsmal höher seien. Sollten sich die Zahlen nicht verbessern, könnte es weitere Maßnahmen für alle setzen - nächtliche Ausgangsbeschränkungen würden bereits diskutiert, so der Minister.