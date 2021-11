2,5-G im Job: Forderung nach mehr Testangebot

Testen am Wochenende

Die Möglichkeiten für einen kostenlosen Abstrich haben sich zuletzt geändert. Die BITZ und Teststraßen in den Gemeinden wurden geschlossen. Dafür gibt es PCR-Gurgeltests, die bei allen Spar-Filialen erhältlich sind. Vieles läuft auch über die Apotheken. Kommt die Verschärfung, müssten viele Arbeitnehmer an den Wochenenden testen, um für Montag ein Ergebnis zu haben. „Das Testen-Müssen an den Wochenenden, um der Arbeit nachgehen zu können, stellt eine zusätzliche Belastung für Arbeitnehmer dar. Eigentlich dient das Wochenende der Erholung“, meint der AK-Präsident.