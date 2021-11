Pogrom-Gedenkfeier mit mahnenden Worten

NEOS: „Tagtäglich um die Demokratie kümmern“

„Gerade in der aktuellen Zeit muss jeder Form der Spaltung unserer Gesellschaft mit offenem Dialog entgegnet werden“, merkt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger an. „Tagtäglich“ gelte es, sich gemeinsam um die Demokratie zu kümmern. Der Pogromnacht ging „ein vergiftetes gesellschaftliches Klima der Intoleranz und des Hasses voran, welches schließlich in unvorstellbarer Gewalt gipfelte. Wir dürfen es nie wieder so weit kommen lassen“, so Meinl-Reisinger.