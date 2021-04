Israel gedenkt der 6 Millionen Opfer des Holocaust

Der Staat Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust gedacht. Am Vormittag heulten landesweit zwei Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen blieben die Autos stehen (siehe Video oben), Menschen verharrten in stillem Gedenken. Anschließend begannen in dem Mittelmeerland zahlreiche Gedenkveranstaltungen.