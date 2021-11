Unerfreulicher Rekord | Drohender Lockdown

Drohender Lockdown. Wie konnte es in Österreich aber überhaupt so weit kommen? In der Analyse ist man sich - zumindest hinter vorgehaltener Hand - einig: Bei uns ist in den vergangenen Monaten einfach enorm viel schiefgelaufen. Kaum bis keine Vorbereitung, kaum bis keine Koordination, kaum bis keine Impffortschritte: „allerbeste“ Voraussetzungen, um der vierten Welle Platz zu schaffen. Die Maßnahmen-Stufenpläne: viel zu träge. Die voneinander abweichenden Regeln in den Bundesländern: das logischerweise vorprogrammierte Chaos. So trudeln wir fatalerweise nach 2020 heuer zum zweiten Mal in ein herbstliches Corona-Fiasko. Dabei waren die Versprechungen so verheißungsvoll. „Licht am Ende des Tunnels“, „Sommer wie damals“, „Normaler Sommer“ - was wir nicht alles zu hören bekommen haben. „Pandemie gemeistert“ wurde sogar plakatiert. Gar nichts wurde gemeistert, alles verschustert, meinen viele. Und so droht uns jetzt genau das, was - wie vielfach versprochen - nie wieder passieren sollte: Immer öfter hört man das schreckliche Wort Lockdown. Und zwar nicht einer nur für Nichtgeimpfte, sondern für alle. Das hat uns gerade noch gefehlt!