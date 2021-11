Gewerkschaft, Minister: Impfappell an Pädagogen

Ende September waren 84 Prozent der Lehrer vollständig gegen Covid-19 geimpft, per Brief werden sie nun zur Auffrischungsimpfung aufgefordert. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG) appellieren darin an die Pädagogen, sich „zum ehestmöglichen Zeitpunkt“ die dritte Impfdosis zu holen, „um weiter bestmöglich gegen SARS-CoV-2 geschützt zu sein“.