Dosis drei für Lehrer und Pfleger

Zweite Dosis vom Johnson-Vakzin fällig

Geht es nach dem nationalen Impfgremium, sollen auch alle, die mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson&Johnson immunisiert wurden, noch einmal in die Impfstraße kommen. So bietet eine zweite Dosis besseren Schutz. Für die Umsetzung in Salzburg wartet Christian Stöckl aber noch auf genaue Anweisungen. „Da wurde noch keine Richtlinie seitens des nationalen Impfgremiums veröffentlicht“, sagt er. Laut dem Gesundheitsreferenten könne sich aber schon jetzt jeder, der vor mehr als 28 Tagen mit dem Einmal-Impfstoff immunisiert wurde, beim Impfarzt erneut impfen lassen.