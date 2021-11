Vereinheitlichung: Was uns jetzt blühen kann

OÖ plant Verschärfungspaket

Dem Vernehmen nach will jedenfalls die Landespolitik in Oberösterreich nicht mehr länger darauf warten, was im Bund passiert: Das Land dürfte mit einem eigenen Verschärfungspaket vorpreschen. Wie die „Krone“ erfuhr, u. a. mit einer Impflotterie nach Vorbild des Burgenlands.