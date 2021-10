Grippe-Impfung in Wien auch heuer wieder gratis

Gerade sie würden den Influenza-Erreger aber in die Haushalte schleppen, was vor allem für dort lebende ältere Menschen gefährlich werden könnte, so die Befürchtung von Ärzten. „Das letzte, was wir brauchen, sind Spitäler, die sich zusätzlich zu den Covid-Erkrankten auch noch mit Influenza-Patienten füllen“, warnt Redlberger-Fritz‘ Kollege im Impfgremium, Albrecht Prieler. Um genau das zu verhindern, sollten sich möglichst viele Menschen gegen Influenza impfen lassen, sind sich die Experten einig.