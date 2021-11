Auffrischungsimpfungen ab Dienstag in Wien möglich

Am Montag wurden in Österreich über 4500 Neuinfektionen registriert, ab 2. November „können sich alle in Wien nach sechs Monaten die dritte Impfung abholen“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag. Er appellierte an alle Bürger, sich wieder impfen zu lassen, denn „nur dann kommen wir sicher durch die Pandemie“.