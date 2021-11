Corona-Impfung schützt trotz Impfdurchbrüchen

Das Nationale Impfgremium (NIG) hat sich am Dienstag klar für Corona-Auffrischungsimpfungen für alle über 18 Jahren ausgesprochen, wenn die letzte Impfung bereits sechs Monate her ist. In Wien und Vorarlberg kann man sich für den dritten Stich (Booster) bereits anmelden. Zweifel an der Wirksamkeit, wie sie immer wieder von Corona-Leugnern oder Impfgegnern geäußert werden, lässt der Infektiologe Herwig Kollaritsch, der auch dem NIG angehört, nicht gelten.