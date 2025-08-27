Eine 30-Tage-Challenge für ganz Österreich

Schlaf ist unsere Superkraft – und doch behandeln ihn viele wie eine Nebensache. Mehr als 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leiden laut Statistik Austria regelmäßig unter Schlafproblemen. Müdigkeit, Konzentrationsmangel und gesundheitliche Risiken sind die Folgen. Mit dem „Sleeptember by Samsung“ will der Technologiekonzern dem nun entgegenwirken – und ruft zur großen 30-Tage-Schlaf-Challenge auf.