Eine 30-Tage-Challenge für ganz Österreich

Schlaf ist unsere Superkraft – und doch behandeln ihn viele wie eine Nebensache. Mehr als 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leiden laut Statistik Austria regelmäßig unter Schlafproblemen. Müdigkeit, Konzentrationsmangel und gesundheitliche Risiken sind die Folgen. Mit dem „Sleeptember by Samsung“ will der Technologiekonzern dem nun entgegenwirken – und ruft zur großen 30-Tage-Schlaf-Challenge auf.
Die Idee ist einfach: Ab 1. September 30 Tage lang jede Nacht acht Stunden Erholung. Ohne Leistungsdruck, dafür mit Neugier auf neue Routinen. Begleitet wird die Aktion von Schlafcoachin Melanie Pesendorfer, die praktische Tipps und wissenschaftlich fundiertes Wissen beisteuert.
„Wir haben gelernt, auf Anspannung zu reagieren – aber oft verlernt, bewusst zu entspannen. Sich selbst den Schlaf zu erlauben, ist ein Akt von Selbstfürsorge. Wir dürfen uns wieder in Schlaf verlieben.“
Melanie Pesendorfer, Schlafcoachin
Melanie Pesendorfer ist zertifizierte Schlafcoachin (ausgebildet an der Medizinischen Universität Wien), Schlafgesundheitsbotschafterin und Gründerin des Instituts Die Schlafcoachin in Wien. Seit über 17 Jahren begleitet sie Menschen mit fundiertem Wissen, Erfahrung und großem Einfühlungsvermögen auf dem Weg zu erholsamem Schlaf.
Mit einem Schwerpunkt auf Schlafgesundheit im Alltag und in der betrieblichen Gesundheitsförderung hält sie Vorträge, Workshops und Seminare für Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen, Hotels und Privatpersonen. In ihren Einzelsettings verbindet sie wissenschaftlich fundierte Methoden mit praxistauglichen Ansätzen aus Entspannung, Mentaltraining, Verhalten und Bewusstseinsarbeit.
Ihr Ziel: Schlaf wieder als das zu vermitteln, was er ist – eine natürliche Kraftquelle, die uns allen zur Verfügung steht. Als Schlafcoachin macht sie sich für mehr Bewusstsein rund um gesunden Schlaf stark – alltagstauglich, lösungsorientiert und mit einem klaren Fokus auf Prävention.
Für Sleeptember by Samsung hat Melanie Pesendorfer das inhaltliche Konzept und die begleitenden Meditationsformate kuratiert und inspiriert Menschen, sich wieder bewusst Zeit für Ruhe zu nehmen.
Smarte Hilfe fürs Einschlafen
Unterstützt wird die Challenge durch wöchentliche Podcasts, Meditationen und motivierende Newsletter. Wer möchte, lässt sich zusätzlich von der neuen Galaxy Watch8 Serie begleiten. Sie analysiert Schlafmuster*, erstellt Erholungsprofile und erinnert daran, rechtzeitig Pausen einzulegen*.
„Mit Sleeptember by Samsung wollen wir einen Impuls setzen: für mehr Bewusstsein rund um Schlaf, Erholung und mentale Gesundheit. Durch unsere Technologie wie der Galaxy Watch8 Serie zeigen wir, wie smarte Geräte heute dabei helfen können”,
betont Marvin Peters, Director Mobile von Samsung Österreich.
Bekannte Gesichter unterstützen die Aktion
Comedian und Autor Michi (Michael) Buchinger sowie Creator Vivien Belschner (@vanillaholica) unterstützen die Initiative. Auch sie kennen den ständigen Anspruch nach Produktivität – und den Wert von echter Erholung. „Der Sleeptember ist ein super Aufruf, mich daran zu erinnern, bewusster mit meiner Energie umzugehen – und mir die Ruhe zu gönnen, die ich brauche“, so Buchinger.
Highlight: Live-Event im Haus des Meeres
Am 29. September steigt das exklusive Sleeptember-Abschlussevent im Haus des Meeres in Wien. Neben vielen wissenswerten Details zum Thema Schlaf sowie exklusiven Einblicken in die AI- gestützte Technologie von Samsung wird Schlafexpertin Melanie Pesendorfer ihre Erfahrung sowie Profitipps mit den Gästen vor Ort teilen. Mit einem besonderen Sinneserlebnis rund um das spektakuläre 360°-Haibecken, untermalt von Unterwasserklängen. Unter allen Teilnehmenden an der Challenge werden 10 Galaxy Watch8 beim Abschlussevent verlost – zum Mitmachen und Dranbleiben.
Mitmachen leicht gemacht
Die Teilnahme ist kostenlos, digital und von überall aus möglich. Anmeldungen sind ab 21. August 2025 auf sleeptember.samsung.at möglich. Dazu lockt im September eine Cashback-Aktion**: Bis zu 100 € Rückerstattung beim Kauf von Wearables der Samsung-Kollektion.
