Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sleeptember

Eine 30-Tage-Challenge für ganz Österreich

Freizeit
27.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Samsung Electronics)

Schlaf ist unsere Superkraft – und doch behandeln ihn viele wie eine Nebensache. Mehr als 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leiden laut Statistik Austria regelmäßig unter Schlafproblemen. Müdigkeit, Konzentrationsmangel und gesundheitliche Risiken sind die Folgen. Mit dem „Sleeptember by Samsung“ will der Technologiekonzern dem nun entgegenwirken – und ruft zur großen 30-Tage-Schlaf-Challenge auf.

Die Idee ist einfach: Ab 1. September 30 Tage lang jede Nacht acht Stunden Erholung. Ohne Leistungsdruck, dafür mit Neugier auf neue Routinen. Begleitet wird die Aktion von Schlafcoachin Melanie Pesendorfer, die praktische Tipps und wissenschaftlich fundiertes Wissen beisteuert.

Zitat Icon

„Wir haben gelernt, auf Anspannung zu reagieren – aber oft verlernt, bewusst zu entspannen. Sich selbst den Schlaf zu erlauben, ist ein Akt von Selbstfürsorge. Wir dürfen uns wieder in Schlaf verlieben.“

Melanie Pesendorfer, Schlafcoachin

Über die Expertin Melanie Pesendorfer

Melanie Pesendorfer ist zertifizierte Schlafcoachin (ausgebildet an der Medizinischen Universität Wien), Schlafgesundheitsbotschafterin und Gründerin des Instituts Die Schlafcoachin in Wien. Seit über 17 Jahren begleitet sie Menschen mit fundiertem Wissen, Erfahrung und großem Einfühlungsvermögen auf dem Weg zu erholsamem Schlaf.

Mit einem Schwerpunkt auf Schlafgesundheit im Alltag und in der betrieblichen Gesundheitsförderung hält sie Vorträge, Workshops und Seminare für Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen, Hotels und Privatpersonen. In ihren Einzelsettings verbindet sie wissenschaftlich fundierte Methoden mit praxistauglichen Ansätzen aus Entspannung, Mentaltraining, Verhalten und Bewusstseinsarbeit.

Ihr Ziel: Schlaf wieder als das zu vermitteln, was er ist – eine natürliche Kraftquelle, die uns allen zur Verfügung steht. Als Schlafcoachin macht sie sich für mehr Bewusstsein rund um gesunden Schlaf stark – alltagstauglich, lösungsorientiert und mit einem klaren Fokus auf Prävention.

Für Sleeptember by Samsung hat Melanie Pesendorfer das inhaltliche Konzept und die begleitenden Meditationsformate kuratiert und inspiriert Menschen, sich wieder bewusst Zeit für Ruhe zu nehmen.

Weitere Informationen: www.dieschlafcoachin.at

Smarte Hilfe fürs Einschlafen

Unterstützt wird die Challenge durch wöchentliche Podcasts, Meditationen und motivierende Newsletter. Wer möchte, lässt sich zusätzlich von der neuen Galaxy Watch8 Serie begleiten. Sie analysiert Schlafmuster*, erstellt Erholungsprofile und erinnert daran, rechtzeitig Pausen einzulegen*.

Zitat Icon

„Mit Sleeptember by Samsung wollen wir einen Impuls setzen: für mehr Bewusstsein rund um Schlaf, Erholung und mentale Gesundheit. Durch unsere Technologie wie der Galaxy Watch8 Serie zeigen wir, wie smarte Geräte heute dabei helfen können”,

betont Marvin Peters, Director Mobile von Samsung Österreich.

+2
Fotos

Bekannte Gesichter unterstützen die Aktion

Comedian und Autor Michi (Michael) Buchinger sowie Creator Vivien Belschner (@vanillaholica) unterstützen die Initiative. Auch sie kennen den ständigen Anspruch nach Produktivität – und den Wert von echter Erholung. „Der Sleeptember ist ein super Aufruf, mich daran zu erinnern, bewusster mit meiner Energie umzugehen – und mir die Ruhe zu gönnen, die ich brauche“, so Buchinger.

+1
Fotos

Highlight: Live-Event im Haus des Meeres

Am 29. September steigt das exklusive Sleeptember-Abschlussevent im Haus des Meeres in Wien. Neben vielen wissenswerten Details zum Thema Schlaf sowie exklusiven Einblicken in die AI- gestützte Technologie von Samsung wird Schlafexpertin Melanie Pesendorfer ihre Erfahrung sowie Profitipps mit den Gästen vor Ort teilen. Mit einem besonderen Sinneserlebnis rund um das spektakuläre 360°-Haibecken, untermalt von Unterwasserklängen. Unter allen Teilnehmenden an der Challenge werden 10 Galaxy Watch8 beim Abschlussevent verlost – zum Mitmachen und Dranbleiben.

(Bild: Samsung Electronics)

Mitmachen leicht gemacht

Die Teilnahme ist kostenlos, digital und von überall aus möglich. Anmeldungen sind ab 21. August 2025 auf sleeptember.samsung.at möglich. Dazu lockt im September eine Cashback-Aktion**: Bis zu 100 € Rückerstattung beim Kauf von Wearables der Samsung-Kollektion.

Jetzt mitmachen

Alle Infos und Anmeldung zur Challenge ab 21.08.2025 unter sleeptember.samsung.at

* Erfordert Samsung Health App (ab Vers. 6.24). Für Schlafcoaching sind Schlafdaten von mind. einem Werktag und einem freien Tag erforderlich. Schlaffunktionen dienen ausschließlich allgemeinem Wohlbefinden und Fitness, und nicht zur Erkennung, Diagnose oder Behandlung von Krankheiten oder Schlafstörungen. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen an einen Arzt.

**Aktion gültig bis 30.09.2025 im ausgewählten Handel beim Kauf eines teilnehmenden Produktes und
fristgerechter Online-Registrierung bis zum 19.10.2025. Die Höhe des Cashback-Betrags ist abhängig vom
gekauften Modell.
Kein Umtausch oder Barablöse. Teilnahmebedingungen unter cashback.samsung.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
123.949 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
95.713 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
92.586 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
983 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
862 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Freizeit
Sleeptember
Eine 30-Tage-Challenge für ganz Österreich
Trotzdem Happy End
Passagier ließ Welpen einfach am Flughafen zurück
Spende per Knopfdruck
Mit jeder Pfandflasche kann man Tierleid lindern
Krone Plus Logo
Bauchtanz im Trend
„Es geht nicht um die Show für einen Mann“
Schock für Passagiere
Übergewichtige zahlen bei US-Airline künftig mehr
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf