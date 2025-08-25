Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Verbrenner-Plan

Opel knickt ein: Schluss mit „reine Elektromarke“

Motor
25.08.2025 17:00
(Bild: Stephan Schätzl)

Opel rudert zurück: Die mutige Ankündigung, ab 2028 in Europa nur noch E-Autos zu verkaufen, ist Geschichte. Stattdessen gilt nun wieder „Multi Energy“ – sprich: vom klassischen Verbrenner über Hybrid bis zur Batterie gibt es alles parallel.

0 Kommentare

Offiziell begründet wird der Schwenk mit den Kunden: Wer Benziner will, soll ihn auch bekommen. „Dies muss nicht auf 2028 begrenzt sein, wenn die Nachfrage anderes verlangt“, heißt es aus Rüsselsheim. Jedes Modell wird mit verschiedenen Antrieben wie Batterie, Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid oder gar Verbrenner pur angeboten.

Dabei hatte Opel-Chef Florian Huettl die Jahreszahl noch 2023 fest zugesagt. Doch die Realität hat die Vision überholt. Mutterkonzern Stellantis kämpft mit sinkender Ertragskraft, Projekte wie das geplante Batteriewerk in Kaiserslautern wurden auf Eis gelegt. Da ist es wohl einfacher, die Flexibilität hochzuhalten – auch wenn es ein Glaubwürdigkeitsproblem schafft.

Lesen Sie auch:
Porsche wollte am Elektro-Sektor zum Vorreiter werden.
Massenentlassung droht
Porsche scheitert mit Elektro-Projekt krachend
20.08.2025

Ganz aus der Pflicht entlässt sich Opel allerdings nicht: In Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien gebe es nach wie vor Rückenwind für Stromer, unterstützt durch politische Programme und eine wachsende Infrastruktur. Opel betont, man sei technisch bereit für die vollelektrische Zukunft – und rühmt sich weiterhin als erster deutscher Hersteller mit komplett elektrifiziertem Modellportfolio.

Doch Fakt bleibt: Aus der klaren E-Strategie ist ein Sowohl-als-auch geworden. Elektro bleibt das Ziel, Verbrenner bleiben im Angebot. Am Ende entscheidet der Markt – und damit der Kunde.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800-Volt-SUV
BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?
Der Brite Oliver Rowland ist Formel E-Weltmeister 2025!
Das Formel E-Finale
Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
FORMEL E in BERLIN
Champion! Oliver Rowland beerbet Pascal Wehrlein
Nur noch elektrisch
Mazda6e: Premiumauftritt voller Überraschungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
140.220 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
97.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
95.825 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1349 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1067 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Motor
Neuer Verbrenner-Plan
Opel knickt ein: Schluss mit „reine Elektromarke“
Coupé-SUV-kommt
Mit Schalterbalken und LED-Show: Audi Q3 Sportback
Technik erklärt
Wie funktioniert eigentlich die Domstrebe?
Mehr als nur Posen
Für echte Rennfahrer: Porsche bringt neuen 911 Cup
Teurer Tausendsassa
Da fehlt doch was? Dieses Bike kommt wirklich!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf