Opel knickt ein: Schluss mit „reine Elektromarke“

Ganz aus der Pflicht entlässt sich Opel allerdings nicht: In Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien gebe es nach wie vor Rückenwind für Stromer, unterstützt durch politische Programme und eine wachsende Infrastruktur. Opel betont, man sei technisch bereit für die vollelektrische Zukunft – und rühmt sich weiterhin als erster deutscher Hersteller mit komplett elektrifiziertem Modellportfolio.