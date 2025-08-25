Opel knickt ein: Schluss mit „reine Elektromarke“

Opel rudert zurück: Die mutige Ankündigung, ab 2028 in Europa nur noch E-Autos zu verkaufen, ist Geschichte. Stattdessen gilt nun wieder „Multi Energy“ – sprich: vom klassischen Verbrenner über Hybrid bis zur Batterie gibt es alles parallel.
Offiziell begründet wird der Schwenk mit den Kunden: Wer Benziner will, soll ihn auch bekommen. „Dies muss nicht auf 2028 begrenzt sein, wenn die Nachfrage anderes verlangt“, heißt es aus Rüsselsheim. Jedes Modell wird mit verschiedenen Antrieben wie Batterie, Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid oder gar Verbrenner pur angeboten.
Dabei hatte Opel-Chef Florian Huettl die Jahreszahl noch 2023 fest zugesagt. Doch die Realität hat die Vision überholt. Mutterkonzern Stellantis kämpft mit sinkender Ertragskraft, Projekte wie das geplante Batteriewerk in Kaiserslautern wurden auf Eis gelegt. Da ist es wohl einfacher, die Flexibilität hochzuhalten – auch wenn es ein Glaubwürdigkeitsproblem schafft.
Ganz aus der Pflicht entlässt sich Opel allerdings nicht: In Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien gebe es nach wie vor Rückenwind für Stromer, unterstützt durch politische Programme und eine wachsende Infrastruktur. Opel betont, man sei technisch bereit für die vollelektrische Zukunft – und rühmt sich weiterhin als erster deutscher Hersteller mit komplett elektrifiziertem Modellportfolio.
Doch Fakt bleibt: Aus der klaren E-Strategie ist ein Sowohl-als-auch geworden. Elektro bleibt das Ziel, Verbrenner bleiben im Angebot. Am Ende entscheidet der Markt – und damit der Kunde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.