Polizistinnen retteten Hund aus heißem Auto

Besitzer bedankte sich

Im Schatten gab´s dann auch gleich Wasser für den elfjährigen Rüden, der sich rasch erholte. Auch das Herrchen war schnell gefunden – der Besitzer war selbst überrascht, wie schnell sich das Auto aufgeheizt hatte und entschuldigte sich glaubwürdig. Er wollte nur kurz weg, wollte später am Attersee eine Bootstour unternehmen. „Magic“ wurde seinem Besitzer übergeben, der sich bedankte, dass es durch das beherzte Eingreifen sein Hund gut geht.