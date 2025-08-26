Polizistinnen retteten Hund aus heißem Auto

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch die Sonne hat noch Kraft. Und diese wurde einem Jagdhund in St. Georgen im Attergau fast zum Verhängnis, als er im heißen Auto seines Herrchens gefangen war. Doch zwei Polizistinnen wurden zu Retterinnen – der Wagen braucht jetzt aber eine neue Heckscheibe.
Ein Zeuge war auf das Hecheln des Hundes aufmerksam geworden, der in einem Auto auf einem Parkplatz in St. Georgen im Attergau eingesperrt war. Laut Polizei-Aussendung zeigte das Tier – es war ein Jagdhund – deutliche Anzeigen von Überhitzung, hechelte stark und wurde rasch schwächer.
Die beiden alarmierten Polizistinnen reagierten rasch und stellten die Gesundheit des Tieres über die Unversehrtheit des Wagens. Sie schlugen die Heckscheibe ein und befreiten „Magic“, so hieß der Hund, aus seinem heißen Gefängnis.
Besitzer bedankte sich
Im Schatten gab´s dann auch gleich Wasser für den elfjährigen Rüden, der sich rasch erholte. Auch das Herrchen war schnell gefunden – der Besitzer war selbst überrascht, wie schnell sich das Auto aufgeheizt hatte und entschuldigte sich glaubwürdig. Er wollte nur kurz weg, wollte später am Attersee eine Bootstour unternehmen. „Magic“ wurde seinem Besitzer übergeben, der sich bedankte, dass es durch das beherzte Eingreifen sein Hund gut geht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.