Mercedes-Benz will künftig BMW-Motoren einbauen!

Nicht die erste Kooperation

Ein ähnlicher Versuch einer Partnerschaft ist übrigens schon einmal gescheitert - damals, vor gut 15 Jahren, wollte man bei Getrieben und Hybridkomponenten kooperieren. Aber Motoren? Never ever. Doch heute? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Aus dem damaligen Projekt wurde übrigens nichts, die Spezifikationen passten nicht zusammen.