Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strategie gescheitert

Mercedes-Benz will künftig BMW-Motoren einbauen!

Motor
26.08.2025 17:29
Diesen Motor könnte künftig auch das Mercedes-Logo zieren.
Diesen Motor könnte künftig auch das Mercedes-Logo zieren.(Bild: BMW)

Eine Nachricht, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre: Mercedes-Benz will sich ab 2027 bei Motoren ausgerechnet bei Erzrivale BMW bedienen. Ein Paukenschlag – nicht nur für die Fans beider Marken, sondern für die gesamte Autobranche.

0 Kommentare

Traditionell standen die Stuttgarter und Münchner Schulter an Schulter im Wettkampf, aber Rücken an Rücken, wenn es ums Eigenprofil ging. Beim Motor galt stets: Das ist Heiligtum, da wird nichts geteilt. Jetzt aber kündigt sich ein Bruch mit dieser alten Logik an, wie das Manager Magazin berichtet.

Unterwerfung unter die richtige Strategie
Mercedes könnte in mehreren Modellen moderne Vierzylinder aus Bayern einsetzen - teilweise auch in Hybridvarianten. Für den Stern ergibt sich ein klarer Vorteil: aktuelle Verbrennertechnik ohne Milliarden für eigene Entwicklungsprogramme. Für BMW dagegen ist es die perfekte Bestätigung, auf die richtige Strategie gesetzt zu haben.

Denn während Mercedes in den letzten Jahren alles auf die Karte Elektroantrieb setzte, Budgets strich und Motoreningenieure in die Pension schickte, hielt BMW die Flanke offen. Die Bayern entwickelten parallel weiter am klassischen Antrieb, machten ihre Werke flexibel und können heute problemlos zwischen Benziner, Diesel und Stromer umschalten. BMWs Vierzylinder gelten als effizient, stark und hybridfähig. 

Lesen Sie auch:
CLA gegen Neue Klasse
Mercedes vs. BMW: Kampf um Krone der Innovation
17.03.2025
Mobilitätswende, aber:
BMW-Chef: „Verbrenner-Technologie ist nicht alt“
15.07.2025
Verbrenner bleiben
Ab jetzt werden bei BMW-Steyr E-Motoren produziert
01.08.2025

Top-Nachricht für Österreich
Besonderes Gewicht bekommt die Geschichte auch für Österreich. Im Motorenwerk Steyr laufen rund die Hälfte aller BMW-Aggregate vom Band. Sollte Mercedes tatsächlich an Bord gehen, könnte es sein, dass Triebwerke für Daimler-Modelle künftig aus Oberösterreich stammen.

Affront gegen Kooperationspartner
Trotz aller Logik bleibt ein schaler Beigeschmack. Mercedes hat seinen Ruf jahrzehntelang auf die Eigenständigkeit beim Antrieb aufgebaut. Dass dieser Stolz nun geopfert wird, ist mehr als eine Randnotiz: Es wirkt wie das stille Eingeständnis, dass die einseitige Elektro-Offensive zu riskant war.

Und es kommt noch pikanter: Erst kürzlich brachte Mercedes mit Geely gemeinsam entwickelte Motoren in Serie. Wenn diese schon bald von BMW-Aggregaten verdrängt würden, stünde das wie ein unausgesprochener Kommentar zur Qualität der neuen Lösung.

Für BMW dagegen ist es ein Prestigegewinn. Wer einem direkten Konkurrenten die Technik liefert, der beweist Stärke. Und dass gerade die Münchner jetzt beim großen Rivalen unter die Haube dürfen, ist nicht weniger als ein Ritterschlag.

Nicht die erste Kooperation
Ein ähnlicher Versuch einer Partnerschaft ist übrigens schon einmal gescheitert - damals, vor gut 15 Jahren, wollte man bei Getrieben und Hybridkomponenten kooperieren. Aber Motoren? Never ever. Doch heute? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Aus dem damaligen Projekt wurde übrigens nichts, die Spezifikationen passten nicht zusammen.

Künftig könnte es also heißen: Mercedes verliert sein Herz an den Konkurrenten. Oder verkaufen die Stuttgarter gar ihre Seele? Nach außen wird man es nicht erkennen, ein BMW-Logo wird man an einem Mercedes vergeblich suchen. Das macht die Sache aber auch nicht weniger prekär.

Den Mercedes-Werbespruch wird man künftig jedenfalls etas anders betrachten als bisher: „Das Beste oder nichts.“

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800-Volt-SUV
BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?
Der Brite Oliver Rowland ist Formel E-Weltmeister 2025!
Das Formel E-Finale
Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
FORMEL E in BERLIN
Champion! Oliver Rowland beerbet Pascal Wehrlein
Nur noch elektrisch
Mazda6e: Premiumauftritt voller Überraschungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
120.624 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
94.302 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
91.105 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
974 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
857 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Motor
Strategie gescheitert
Mercedes-Benz will künftig BMW-Motoren einbauen!
Mit 300 km/h
AMG-Rekord in Nardo: In acht Tagen um die Welt
Neuer Verbrenner-Plan
Opel knickt ein: Schluss mit „reine Elektromarke“
Coupé-SUV-kommt
Mit Schalterbalken und LED-Show: Audi Q3 Sportback
Technik erklärt
Wie funktioniert eigentlich die Domstrebe?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf