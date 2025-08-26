Swiatek nimmt Auftakthürde bei US Open locker

Zum Auftakt des abschließenden Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres setzte sich die als Nummer zwei gesetzte Polin am Dienstag gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango klar 6:1,6:2 durch. Die US-Open-Siegerin von 2022 trifft in der zweiten Runde auf die Niederländerin Suzan Lamens.