US Open

Swiatek nimmt Auftakthürde bei US Open locker

Tennis
26.08.2025 19:35
Iga Swiatek
Iga Swiatek(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Mitfavoritin Iga Swiatek hat ihre Auftakthürde bei der mit 90 Mio. Dollar dotierten US Open in New York locker genommen. 

0 Kommentare

Zum Auftakt des abschließenden Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres setzte sich die als Nummer zwei gesetzte Polin am Dienstag gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango klar 6:1,6:2 durch. Die US-Open-Siegerin von 2022 trifft in der zweiten Runde auf die Niederländerin Suzan Lamens.

„Zum Auftakt ist es immer schwierig, in den Rhythmus zu kommen. Es war natürlich ein solides Match“, war Swiatek zufrieden. Für ihren Erfolg benötigte die Wimbledonsiegerin im Arthur Ashe Stadium nur 61 Minuten.

