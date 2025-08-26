Vorteilswelt
Nach über 500 Tagen

Sasa Kalajdzic feiert Comeback bei Wolves-Sieg

Fußball International
26.08.2025 23:27
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA pictures)

Der österreichische Fußball-Stürmer Sasa Kalajdzic hat am Dienstag nach über 500 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben.

Der 28-Jährige wurde beim 3:2-Heimsieg seiner Wolverhampton Wanderers gegen West Ham United in der zweiten Runde des englischen Ligacups in der 81. Minute eingewechselt.

Kalajdzic hatte seit seinem bereits dritten Kreuzbandriss im Februar 2024 nicht mehr gespielt.

