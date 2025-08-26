Mit acht Waffen in Wien unterwegs: Keine Strafe

Blitzprozess nach polizeilicher Vorführung

Nachdem der offenbar drogenabhängige Wiener zum ersten Prozesstermin vor zwei Wochen nicht erschienen war, holten ihn diesmal drei Beamte ab und brachten ihn ins Landl. Wo ihm quasi ein Blitzprozess wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Suchtgiftgesetz gemacht wurde. „Im November letzten Jahres ist bei mir eingebrochen worden, als ich bei einem Begräbnis war. Ich hab nicht geglaubt, dass mir so etwas passiert. Das hat mir zugesetzt“, rechtfertigt er den illegalen Besitz der vielen Waffen mit Angstzuständen, die ihn seither begleiten. Zu den Vorwürfen bekennt sich der Mann schuldig, mit der Vernichtung der sichergestellten Waffen ist er einverstanden.