US Open: Sinner stürmt locker in die nächste Runde

LIVE: Rettet Arnautovic Roter Stern vor dem Aus?
CL-Quali
Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner ist bei den US Open im Eiltempo in die zweite Runde eingezogen.
Zum Auftakt des mit 90 Mio. Dollar dotierten Grand-Slam-Turniers ließ der Titelverteidiger und topgesetzte Italiener am Dienstag dem Tschechen Vit Kopriva beim 6:1,6:1,6:2 keine Chance.
Der Südtiroler fertigte den Weltranglisten-89. Kopriva locker ab. Zweifel an seiner Fitness nach der krankheitsbedingten Aufgabe zuletzt im Cincinnati-Finale widerlegte der 24-Jährige eindrucksvoll.
Ebenfalls weiter ist Sinners italienischer als Nummer zehn gesetzter Landsmann Lorenzo Musetti, der den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard in vier Sätzen schlug.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.