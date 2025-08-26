Vorteilswelt
Nach Final-Aufgabe

US Open: Sinner stürmt locker in die nächste Runde

Tennis
26.08.2025 21:26

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner ist bei den US Open im Eiltempo in die zweite Runde eingezogen. 

Zum Auftakt des mit 90 Mio. Dollar dotierten Grand-Slam-Turniers ließ der Titelverteidiger und topgesetzte Italiener am Dienstag dem Tschechen Vit Kopriva beim 6:1,6:1,6:2 keine Chance. 

Der Südtiroler fertigte den Weltranglisten-89. Kopriva locker ab. Zweifel an seiner Fitness nach der krankheitsbedingten Aufgabe zuletzt im Cincinnati-Finale widerlegte der 24-Jährige eindrucksvoll.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner ist verliebt – sehr wahrscheinlich in Laila Hasanovic.
Vor US-Open-Start
Sinner lässt mit Liebesgeständnis aufhorchen
25.08.2025
Häufchen Elend
Sorge um Sinner: US-Open-Titelverteidiger am Ende
19.08.2025
US Open
Swiatek nimmt Auftakthürde bei US Open locker
26.08.2025

Ebenfalls weiter ist Sinners italienischer als Nummer zehn gesetzter Landsmann Lorenzo Musetti, der den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard in vier Sätzen schlug.

