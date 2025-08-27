Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs

Elch „Emil“ ist derzeit im Umfeld von Tulln in Niederösterreich unterwegs. Zuletzt wurde er gesehen und von Autofahrern gefilmt, als er am Dienstag gegen 22.40 Uhr in die Königstetter Straße „einbog“.
Wie Videoaufnahmen aus St. Andrä Wördern (Bezirk Tulln) zeigen, kam der große Hirsch – der vor einigen Tagen wohl über Tschechien einwandert war und seither durch Niederösterreich streift – offenbar über einen Feldweg und lief dann im Bereich einer 70er-Zone die Fahrbahn entlang.
Verkehrsteilnehmer hatten da bereits angehalten und ließen das imposante Tier ruhig Richtung Wolfpassing traben.
„Emil“ bitte nicht verfolgen!
Während viele Tierfreunde fasziniert den Weg des Elchs verfolgen, warnt die Polizei eindringlich davor, sich ihm zu nähern. „Bitte verfolgen Sie den Elch weder zu Fuß noch mit dem Auto. Solche Handlungen können gefährliche Folgen für Mensch und Tier haben.“
„Emil“ brauche Ruhe, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich bereits am Sonntag. „Er möchte schlicht leben und, wie es scheint, ein wenig Sightseeing machen.“
Der Wiener Biologe Armand Colard schätzte zuletzt gegenüber der „Krone“, dass es dem Tier vorerst relativ gut gehen dürfte und es keine Anzeichen von Nervosität oder gar Panik gebe. Dennoch ist Vorsicht geboten.
