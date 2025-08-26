Vorteilswelt
„Nicht authentisch“

Meghan musste als Royal immer Strumpfhose tragen

Adabei
26.08.2025 19:46
Herzogin Meghan musste als Royal laut eigener Aussage „die ganze Zeit“ Feinstrumpfhosen tragen.
Herzogin Meghan musste als Royal laut eigener Aussage „die ganze Zeit“ Feinstrumpfhosen tragen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jemal Countess)

Herzogin Meghan (44) hat als Royal „die ganze Zeit“ hautfarbene Feinstrumpfhosen getragen. Das sei ihr vorgeschrieben worden, sagte sie jetzt in einem Interview. Dadurch habe sie sich nicht so authentisch zeigen können, wie sie es gerne getan hätte.

Sie habe die Entscheidungen über ihre Garderobe nicht selbst treffen können, sagte Meghan zur Bloomberg-Moderatorin Emily Chang. Sie habe es auch vermisst, sagen zu können, was sie denke. Angesprochen auf politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, gab sie sich aber einsilbig. 2016 hatte sie US-Präsident Donald Trump noch als „frauenfeindlich“ bezeichnet. Wenn es etwas zu sagen gäbe, das ihr wichtig wäre, würde sie das jedenfalls tun. „Aber das ist nicht der Punkt, an dem ich stehe.“

Sie gehe häufig aus, sagte sie außerdem. „Wir versuchen nicht, inkognito zu bleiben“, erklärte die Herzogin mit Blick auf ihren Ehemann Prinz Harry (40). Ihren einst als Markenzeichen geltenden Nachnamen Markle habe sie bei der Hochzeit abgelegt. „Mein legaler Name ist Meghan, Herzogin von Sussex. Aber Sussex funktioniert für uns als Familienname, und es ist ein Name, den wir mit unseren Kindern teilen.“

Herzogin Meghan geht laut eigener Aussage oft aus:

Harry und Meghan haben zwei Kinder – den sechsjährigen Archie und die vierjährige Lillibet. Gemeinsam wohnen sie auf einem Anwesen im US-Bundesstaat Kalifornien.

