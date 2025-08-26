Meghan musste als Royal immer Strumpfhose tragen

Sie habe die Entscheidungen über ihre Garderobe nicht selbst treffen können, sagte Meghan zur Bloomberg-Moderatorin Emily Chang. Sie habe es auch vermisst, sagen zu können, was sie denke. Angesprochen auf politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, gab sie sich aber einsilbig. 2016 hatte sie US-Präsident Donald Trump noch als „frauenfeindlich“ bezeichnet. Wenn es etwas zu sagen gäbe, das ihr wichtig wäre, würde sie das jedenfalls tun. „Aber das ist nicht der Punkt, an dem ich stehe.“