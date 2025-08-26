Konferenz mit brisantem Derby ab 18.30 LIVE

Senft: „Wird ein brutales Spiel“

„Das wird ein brutales Spiel, für Gurten das Spiel des Jahrzehnts“, sagte SVR-Cheftrainer Maximilian Senft. Seine Mannschaft will den Schwung aus dem 2:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz mitnehmen. „Wir wissen aber auch, dass das Cup-Spiel gegen Union Gurten unter völlig anderen Vorzeichen steht. Bei all der regionalen Nähe und Nostalgie, die dieses Duell mit sich bringt, müssen wir darauf achten, unseren Plan mit voller Konzentration durchzuziehen. Wir wollen von der ersten Minute an spieldominant auftreten.“ Union Gurten sei „eine der besten Regionalliga-Mannschaften Österreichs“, warnte Senft.