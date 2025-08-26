Vorteilswelt
ÖFB-Cup

Konferenz mit brisantem Derby ab 18.30 LIVE

Fußball National
26.08.2025 05:11
Brisantes Derby für die SV Ried
Zweite Runde im ÖFB-Cup: Bei der Konferenz sind Sie heute ab 18.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Heute und morgen stehen 13 von 16 Partien auf dem Programm, da die Europacup-Play-off-Teilnehmer Sturm Graz, Rapid und Cup-Titelverteidiger WAC Aufschub bekommen haben.

Heute ist die SV Ried in einem brisanten Derby gegen Union Gurten gefordert. Von einem Auswärtsmatch für Ried kann man nicht wirklich sprechen. Gurten liegt im Bezirk Ried im Innkreis, der Regionalligist trägt seine Spiele zudem in Ried aus. Das Klaus-Roitinger-Stadion diente bis September 2003 als Heimstadion der SV Ried und trägt den Namen des langjährigen Rieder Erfolgs- und Kulttrainers. 

Lesen Sie auch:
Großer Jubel bei Aufsteiger SV Ried über den ersten Sieg der noch jungen Bundesliga-Saison.
Aufsteiger jubelt
Premierensieger Ried stürzt BW Linz in tiefe Krise
23.08.2025

Senft: „Wird ein brutales Spiel“
„Das wird ein brutales Spiel, für Gurten das Spiel des Jahrzehnts“, sagte SVR-Cheftrainer Maximilian Senft. Seine Mannschaft will den Schwung aus dem 2:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz mitnehmen. „Wir wissen aber auch, dass das Cup-Spiel gegen Union Gurten unter völlig anderen Vorzeichen steht. Bei all der regionalen Nähe und Nostalgie, die dieses Duell mit sich bringt, müssen wir darauf achten, unseren Plan mit voller Konzentration durchzuziehen. Wir wollen von der ersten Minute an spieldominant auftreten.“ Union Gurten sei „eine der besten Regionalliga-Mannschaften Österreichs“, warnte Senft.

Ankick ist um 19.30 Uhr. Parallel laufen die Partien ASK Voitsberg – Admira Wacker und SKU Amstetten – First Vienna FC. Schon zuvor spielen Austria Lustenau und der Kapfenberger SV (18.30) sowie FC Marchfeld Donauauen – Schwarz-Weiß Bregenz und Hertha Wels – SKN St. Pölten (beide 19) um den Aufstieg.

Porträt von krone Sport
krone Sport
