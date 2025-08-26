Steirer im Urlaub in Bayern an Unfall beteiligt
Beifahrerin verletzt
Ein 58-jähriger Steirer war am Dienstagmittag nahe an der Salzburger Landesgrenze in Bayern an einem Verkehrsunfall beteiligt. Zwei Frauen, darunter die Beifahrerin des Steirers, wurden dabei verletzt.
Der 58-jährige Steirer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war in Bischofswiesen in Oberbayern nahe an der Salzburger Grenze Dienstagmittag mit seinem Auto in Richtung Ramsau bei Berchtesgaden unterwegs. Ein 70-Jähriger aus Sachsen-Anhalt bog auf die Bundesstraße ein und übersah das Auto des Steirers, es kam zum Zusammenstoß.
Dabei wurden die beiden Beifahrerinnen verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.
