Nach Unfall Motorräder versteckt und geflüchtet

Ein rätselhafter Fall beschäftigte die Exekutive in Osttirol. Am Freitag zu später Stunde war ein schwerverletzter Biker (35) gefunden worden. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Nun konnte der Vorfall aufgeklärt werden.
Für Rätselraten sorgte – wie berichtet – zu Beginn ein Unfall am Freitag bei der Polizei in Matrei in Osttirol. Nun konnte das Rätsel gelöst werden. Gegen 23.30 Uhr waren zwei Einheimische im Alter von 35 und 23 Jahren mit ihren Motorrädern auf der Virgental Landesstraße unterwegs. Laut Polizei waren beide Bikes nicht für den Verkehr zugelassen. „Der 35-Jährige, der hinter dem 23-Jährigen fuhr, kam zu Sturz. Sein Motorrad prallte in weitere Folge gegen das Motorrad des 23-Jährigen, wodurch auch dieser zu Sturz kam.“
Bikes versteckt und geflüchtet
Anschließend leistet der 23-Jährige dem schwerverletzten 35-Jährigen zwar Erste Hilfe, jedoch machte er sich aus dem Staub, als weitere Ersthelfer eintrafen. Zudem wurden die Motorräder vom 23-Jährigen, der keinen Führerschein hatte, versteckt. Für ihn setzt es nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen unterlassener Hilfeleistung und Imstichlassen.
