Nach Unfall Motorräder versteckt und geflüchtet

Für Rätselraten sorgte – wie berichtet – zu Beginn ein Unfall am Freitag bei der Polizei in Matrei in Osttirol. Nun konnte das Rätsel gelöst werden. Gegen 23.30 Uhr waren zwei Einheimische im Alter von 35 und 23 Jahren mit ihren Motorrädern auf der Virgental Landesstraße unterwegs. Laut Polizei waren beide Bikes nicht für den Verkehr zugelassen. „Der 35-Jährige, der hinter dem 23-Jährigen fuhr, kam zu Sturz. Sein Motorrad prallte in weitere Folge gegen das Motorrad des 23-Jährigen, wodurch auch dieser zu Sturz kam.“