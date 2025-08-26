Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rätsel nun geklärt

Nach Unfall Motorräder versteckt und geflüchtet

Tirol
26.08.2025 20:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Ein rätselhafter Fall beschäftigte die Exekutive in Osttirol. Am Freitag zu später Stunde war ein schwerverletzter Biker (35) gefunden worden. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Nun konnte der Vorfall aufgeklärt werden.

0 Kommentare

Für Rätselraten sorgte – wie berichtet – zu Beginn ein Unfall am Freitag bei der Polizei in Matrei in Osttirol. Nun konnte das Rätsel gelöst werden. Gegen 23.30 Uhr waren zwei Einheimische im Alter von 35 und 23 Jahren mit ihren Motorrädern auf der Virgental Landesstraße unterwegs. Laut Polizei waren beide Bikes nicht für den Verkehr zugelassen. „Der 35-Jährige, der hinter dem 23-Jährigen fuhr, kam zu Sturz. Sein Motorrad prallte in weitere Folge gegen das Motorrad des 23-Jährigen, wodurch auch dieser zu Sturz kam.“

Lesen Sie auch:
Mitten in der Nacht wurde der Schwerverletzte entdeckt.
Mysteriöse Umstände
Rätsel um schwer verletzten Mann am Straßenrand
26.08.2025

Bikes versteckt und geflüchtet
Anschließend leistet der 23-Jährige dem schwerverletzten 35-Jährigen zwar Erste Hilfe, jedoch machte er sich aus dem Staub, als weitere Ersthelfer eintrafen. Zudem wurden die Motorräder vom 23-Jährigen, der keinen Führerschein hatte, versteckt. Für ihn setzt es nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen unterlassener Hilfeleistung und Imstichlassen.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
121.428 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
94.588 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
91.395 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
973 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
858 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf