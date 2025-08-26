Sturm Graz gegen Bodö/Glimt ab 21 Uhr LIVE

Johnston wohl vor Rückkehr auf die Insel

Bereits zuvor hatte Österreichs Meister sein Ligaspiel vom Wochenende gegen die WSG Tirol verschoben. Man folgte damit dem Beispiel Glimts. Nun steht Sturm vor einem Charaktertest. Dass dieser gelingen kann, bewies die Säumel-Truppe im vergangenen Jänner. Damals setzte es in Bergamo eine 0:5-Abfuhr gegen Atalanta, ehe eine Woche später zum Abschluss der Champions League RB Leipzig 1:0 bezwungen wurde. Sturm wird sich im wohl einzigen Klagenfurt-„Heimspiel“ der Saison rehabilitieren wollen. Allein deshalb ist nicht zu vermuten, dass Säumel, der in den vergangenen Wochen vergeblich auf Kader-Verstärkungen hoffte, groß rotieren wird.