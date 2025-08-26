Tödlicher Unfall mit einem Traktor im Murtal

Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstag in der Gemeinde Lobmingtal: Ein Landwirt stürzte mit seinem Traktor einen Abhang hinunter. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde am Dienstag gegen 13.40 Uhr in der Gemeinde Lobmingtal (Bezirk Murtal) alarmiert: Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Lenker mit seinem Traktor von einer Wiese ab und stürzte mehrere Meter über einen Abhang hinunter.
Lenker verstarb an Unfallstelle
Die Feuerwehren Kleinlobming, Großlobming und Knittelfeld sowie das Rote Kreuz samt Rettungshubschrauber und die Polizei standen im Einsatz. „Am Unfallort angekommen, versuchten die 28 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen gemeinsam mit dem Team des Roten Kreuzes, Ersthelfern, Flugrettern und der Notärztin des Rettungshubschraubers dem verunfallten Lenker noch zu helfen“, schildert Einsatzleiter Christoph Leiter.
Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte kam für den Lenker aber jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
