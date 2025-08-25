Wie funktioniert eigentlich die Domstrebe?

Warum Sportfahrer die Domstrebe schätzen, liegt daran, wie sich ein Auto beim Fahren verhält. Wenn es durch eine Kurve fährt, wirken enorme Kräfte auf die Karosserie – insbesondere auf die Radaufhängungen, die diese Kräfte in die Struktur des Fahrzeugs einleiten. Bei vielen Autos sind die vorderen Federbeine an der Karosserie in sogenannten Domen befestigt. Diese Punkte sind – technisch gesehen – empfindliche Stellen, denn sie stehen unter hoher Belastung, insbesondere beim sportlichen Fahren oder bei unebenem Untergrund. Ohne zusätzliche Verstärkung können sich diese Bereiche minimal gegeneinander bewegen, sich also verwinden. Das ist zwar kaum sichtbar, aber durchaus spürbar: Das Lenkgefühl wird indirekter, die Rückmeldung von der Straße schwammiger.