Titelverteidiger Stuttgart zittert sich weiter

Was für ein Thriller! Der VfB Stuttgart ist am Dienstag mit Ach und Krach in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger besiegte Zweitligist Eintracht Braunschweig mit 8:7 nach Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 4:4 gestanden.