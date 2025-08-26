Titelverteidiger Stuttgart zittert sich weiter

Was für ein Thriller! Der VfB Stuttgart ist am Dienstag mit Ach und Krach in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger besiegte Zweitligist Eintracht Braunschweig mit 8:7 nach Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 4:4 gestanden.
Köhler (8.) brachte den Außenseiter früh in Führung, Demirovic (12.) fand aber die passende Antwort. Der Schweizer brachte in der 60. Minute sein Team in Führung, der Titelverteidiger war da voll auf Kurs zweite Runde.
Ein Doppelschlag von Di Michele Sanchez (77., 85.) drehte die Partie jedoch zugunsten des Zweitligisten. Der zuvor eingewechselte Woltemade (89.) rettete Stuttgart in die Verlängerung.
20 Schützen in der Verlängerung
In der Verlängerung wähnte sich Stuttgart nach Bas Eigentor (92.) auf der Siegerstraße, doch Conteh (105.) brachte den Underdog zurück in die Partie. Im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung erst nach 20 Schützen.
