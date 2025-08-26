Jürgen Säumel: „Wir haben Charakter gezeigt“

Otar Kiteishvili (Sturm-Kapitän): „Natürlich haben wir aufgrund des ersten Spiels gewusst, dass unsere Chancen gering sind. Solche schwierigen Momente passieren, es ist die Aufgabe als professioneller Spieler aufzustehen und wieder Leistung zu bringen. Natürlich sind wir enttäuscht, wir wollten Champions League spielen, aber sie haben es mehr verdient, man muss ihnen gratulieren. Sie waren speziell in der ersten Partie besser als wir. Es waren heute positive Sachen dabei, ein gutes Beispiel, dass wir als Team wachsen können.“