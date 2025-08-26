Jürgen Säumel: „Wir haben Charakter gezeigt“

Sturm Graz gewann zwar das Play-off-Rückspiel gegen Bodø/Glimt am Dienstag mit 2:1, verpasst nach der 0:5-Schlappe auswärts aber den Einzug in die Champions League deutlich. Hier die Stimmen zum Spiel:
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war ein ordentlicher Auftritt, ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass das in Norwegen vergangene Woche nur ein Ausrutscher war. Wir haben Charakter gezeigt. Man hat gesehen, dass wir den Sieg ein Stück weit mehr wollten, deshalb sind wir auch belohnt worden. Bodø/Glimt ist aber verdient aufgestiegen.“
Seedy Jatta (Sturm-Torschütze): „Ich bin froh über den Sieg. Aber das hätte das erste Spiel sein sollen, dann gewinnen wir das zweite auch. Wir müssen es viel besser machen, als wir es gemacht haben.“
Otar Kiteishvili (Sturm-Kapitän): „Natürlich haben wir aufgrund des ersten Spiels gewusst, dass unsere Chancen gering sind. Solche schwierigen Momente passieren, es ist die Aufgabe als professioneller Spieler aufzustehen und wieder Leistung zu bringen. Natürlich sind wir enttäuscht, wir wollten Champions League spielen, aber sie haben es mehr verdient, man muss ihnen gratulieren. Sie waren speziell in der ersten Partie besser als wir. Es waren heute positive Sachen dabei, ein gutes Beispiel, dass wir als Team wachsen können.“
