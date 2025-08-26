Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Spiel

Jürgen Säumel: „Wir haben Charakter gezeigt“

Champions League
26.08.2025 23:36
Jürgen Säumel
Jürgen Säumel(Bild: Pail Sepp)

Sturm Graz gewann zwar das Play-off-Rückspiel gegen Bodø/Glimt am Dienstag mit 2:1, verpasst nach der 0:5-Schlappe auswärts aber den Einzug in die Champions League deutlich. Hier die Stimmen zum Spiel: 

0 Kommentare

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war ein ordentlicher Auftritt, ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass das in Norwegen vergangene Woche nur ein Ausrutscher war. Wir haben Charakter gezeigt. Man hat gesehen, dass wir den Sieg ein Stück weit mehr wollten, deshalb sind wir auch belohnt worden. Bodø/Glimt ist aber verdient aufgestiegen.“

(Bild: GEPA)

Seedy Jatta (Sturm-Torschütze): „Ich bin froh über den Sieg. Aber das hätte das erste Spiel sein sollen, dann gewinnen wir das zweite auch. Wir müssen es viel besser machen, als wir es gemacht haben.“

Lesen Sie auch:
Der 2:1-Sieg reicht Sturm Graz nicht!
Trotz Sieg gegen Bodø
Wunder bleibt aus! Sturm verpasst Champions League
26.08.2025

Otar Kiteishvili (Sturm-Kapitän): „Natürlich haben wir aufgrund des ersten Spiels gewusst, dass unsere Chancen gering sind. Solche schwierigen Momente passieren, es ist die Aufgabe als professioneller Spieler aufzustehen und wieder Leistung zu bringen. Natürlich sind wir enttäuscht, wir wollten Champions League spielen, aber sie haben es mehr verdient, man muss ihnen gratulieren. Sie waren speziell in der ersten Partie besser als wir. Es waren heute positive Sachen dabei, ein gutes Beispiel, dass wir als Team wachsen können.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
122.966 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
95.271 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
92.219 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
983 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
862 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Champions League
Stimmen zum Spiel
Jürgen Säumel: „Wir haben Charakter gezeigt“
Aus in CL-Play-off
Arnautovic verpasst mit Roter Stern die Ligaphase
Trotz Sieg gegen Bodø
Wunder bleibt aus! Sturm verpasst Champions League
Krone Plus Logo
Wunder muss her!
Sturm-Boss Jauk: „Unruhe stärkt nur unsere Gegner“
Fokus auf CL-Quali
Immerhin: Arnautovic wieder im Roter-Stern-Kader

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf