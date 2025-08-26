AMG-Rekord in Nardo: In acht Tagen um die Welt

Um einen derartigen Rekord für ein elektrisch angetriebenes Auto aufzustellen, bedurfte es monatelanger Vorbereitungen und der Kompetenz vieler Top-Ingenieure. Ein wesentlicher Punkt dabei ist das Schnellladen, besser, das ultraschnelle Laden, um die Standzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. So brachte AMG extra einen High-Power Charging Hub mit nach Nardo. Dieser Prototypen-Lader ist in der Lage, Ladeleistungen von bis zu 900 kW in die Batteriezellen zu drücken. Bedeutet: Der Akku dürfte in weniger als zehn Minuten wieder voll sein.