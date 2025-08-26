Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland

Erst Oberwart, jetzt Deutsch-Schützen: Die skurrilen Wäsche-Aktionen im Südburgenland gehen in die nächste Runde. In der Vorwoche schlich in Oberwart ein unbekannter junger Mann mitten in der Nacht durch einen Garten im Zentrum. Doch statt etwas zu stehlen, brachte er Hemden, Hosen und Socken nach seinem eigenen Ordnungssystem auf Vordermann. Die Videokamera hielt die skurrile Szene fest!

„Da hab ich mir gedacht: Bin ich verrückt?“

Elisabeth G., Bewohnerin eines Genossenschaftsbaus in Deutsch-Schützen, erlebte dieser Tage eine ähnliche Überraschung der kuriosen Art. „Zwei Kleidungsstücke auf meiner Wäschespinne hingen plötzlich anders. Da hab ich mir gedacht: Bin ich verrückt, so hänge ich die Wäsche doch nicht auf!“, schildert die Frau im Gespräch mit der „Krone“.