VW ID.4 GTX: Der Erste mit VWs neuem Sport-Kürzel

Als World Car of the Year, als Weltauto des Jahres, hat der vollelektrische Volkswagen ID.4 gerade Lorbeeren eingeheimst, jetzt wird er noch ein Stück interessanter: in der Version GTX, die in Analogie zu den Varianten GTI (Benziner), GTD (Diesel) und GTE (Plug-in-Hybrid) zu verstehen ist, mit denen die Wolfsburger ihre klassisch angetriebenen Baureihen krönen.