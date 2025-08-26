„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“

„Ja, wir können es. Und wir liefern auch“

Der Befund der NEOS-Chefin über die Koalition ist ein guter, wenngleich sie sagt: „In einer Alleinregierung wäre es leichter.“ Obwohl die NEOS in der Opposition „oft die Gosch’n aufgerissen“ hätten, hätten sie in der Regierung bewiesen: „Ja, wir können es. Und wir liefern auch.“ „Ich hätte nicht ruhig schlafen können, hätte ich diese Verantwortung nicht übernommen“, erklärt Meinl-Reisinger.