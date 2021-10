Verwirrung um Flughafen-Investitionen bis 2025

Kritik von FPÖ

„Management by Chaos“ ortet indes FPÖ-Landesparteiobmann und Nationalratsabgeordneter Erwin Angerer, der meint, Gruber und die zuständige Landesgesellschaft seien „offensichtlich überfordert“. Seine Kritik richtet sich auch an KBV-Vorstand Martin Payer: „Das Chaos am Flughafen geht weiter, offenbar weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Es ist absolut peinlich und dilettantisch, wenn die Landespolitik mit etwas an die Öffentlichkeit geht, das mit dem Mehrheitseigentümer ,Lilihill‘ überhaupt nicht abgesprochen ist“, so der FPÖ-Chef.