Airport Tristesse: Warum die Eigentümer streiten

Und die Besitzer? Ja, die streiten. Sie erklären ihre „Gespräche für beendet“. Die einen, die irgendwann „mehr privat, weniger Staat“ postuliert hatten, also die ÖVP um Landesrat Martin Gruber, der in diesem Fall „Landesaufsicht“ ist, wollen mehr Mitsprache der öffentlichen Hand und vielleicht sogar wieder mitzahlen. Die anderen, also das Firmenkonglomerat von Mehrheitseigentümer „Lillihill“ des Investors Franz Peter Orasch, zeigen sich „irritiert“ und lassen durchklingen, dass genau deshalb schon bisher nicht wirklich investiert worden sei Weitere Möchtegern-Mitspieler faseln derweil von „Kauf-Rückabwicklung“ und „schlechten Verträgen“.