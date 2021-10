So geht es mit dem Klagenfurter Flughafen weiter

Lösung gewünscht

Land und Stadt gehören 25,1 Prozent vom Airport. „Es muss eine Lösung her, die alle zufriedenstellt“, sagt Kaiser. „Wir setzen uns so schnell wie möglich zusammen. Mit dem Ergebnis treffen wir uns dann mit Orasch. Der Flughafen hat so viele wichtige Elemente.“ Orasch will ausbauen, Kaiser hat die Vorhaben des Investors immer geschätzt.