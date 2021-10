„Der prominenteste Untote in Österreich“

Das Titelzitat über die Neutralität als prominentester Untoter in Österreich ist alt, aber gut. Es stammt vom Politikwissenschafter Anton Pelinka, der das bereits 2003 auf einem parlamentarischen Symposium sagte. Was Pelinka weiter ausführte, löste Zeitungsschlagzeilen aus. Unsere Neutralität könne nicht aufgegeben werden, weil sie nicht mehr existiere. Die Neutralität führe – so Pelinka – eine „Scheinexistenz“ und habe „zombie-ähnlichen Charakter“. Jedenfalls sei sie „kein erkennbarer Faktor in der österreichischen Politik“ mehr.