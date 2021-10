Erste Hubschrauber am Wiener Heldenplatz gelandet

Eurofighter und Hercules über dem Heldenplatz

Die rund dreistündige Liveübertragung des ORF am Nationalfeiertag selbst umfasst die Kranzniederlegungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie der Bundesregierung am Äußeren Burgtor und die Angelobung von 100 Rekruten. Anschließend sollen zwei Eurofighter und ein Hercules-Transportflugzeug den Heldenplatz überfliegen, vier Fallschirmspringer wollen am Heldenplatz landen. In ein Eurofighter-Cockpit ist eine Liveschaltung geplant. Der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner appellierte an die Bevölkerung, nicht auf den Heldenplatz zu kommen, sondern der Veranstaltung von zu Hause aus zu folgen.