Nationalfeiertag: Leistungsschau erneut virtuell

„Ich appelliere an Sie, nicht auf den Heldenplatz zu kommen“

„Wir freuen uns auf eine spannende und interessante Veranstaltung“, sagte Verteidigungsministerin Tanner (ÖVP), die auch in Zukunft am hybriden Format festhalten will, bei einer Pressekonferenz am Heldenplatz. Im vergangenen Jahr habe die Veranstaltung nämlich eine „unglaubliche Reichweite“ gehabt. Der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner appellierte an die Bevölkerung, nicht auf den Heldenplatz zu kommen, sondern der Veranstaltung von zu Hause aus zu folgen.