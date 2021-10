Corona: Starke Firmen, wackelige Politik

Egal, ob eine voestalpinemit 48.700 Mitarbeitern (davon 21.700 allein in Österreich) oder der Aluminiumproduzent AMAG in Ranshofen (einer der größten Aluminium-Recycler in Europa, der sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat), der Verbund als wertvollste Aktiengesellschaft an der Wiener Börse oder die innovative Frequentis, die ihre Flugsicherungssysteme in 150 (!) Länder liefert, und viele andere mehr: Sie alle haben die Krise gut bewältigt, sie erreichen zum Teil schon wieder Rekordumsätze und suchen dringend Mitarbeiter.