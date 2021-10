3G gilt ab November: Die neuen Regeln im Überblick

Noch während Neo-Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) die Landeshauptleute zu einer Beratung wegen der stark steigenden Corona-Neuinfektionen einlud - am Freitag soll es neue Gespräche geben -, wurde am Mittwoch die zuvor lang diskutierte 3G-Regelung am Arbeitsplatz beschlossen. Knackpunkt, wer von den Neuerungen betroffen sein wird, ist der mögliche „physische Kontakt“ zu anderen Menschen am Arbeitsplatz. Zur Durchsetzung sieht die Bundesregierung die Arbeitgeber in der Pflicht.