Corona: Ab 1. November gilt 3G am Arbeitsplatz

„Beginnend mit 1. November ist am Arbeitsplatz ein 3G-Nachweis zu erbringen“, das hat die Bundesregierung Mittwochmittag bekannt gegeben. Die Verordnung soll noch am Donnerstag erlassen werden. „Holen Sie sich Ihren Corona-Schutz und lassen Sie sich impfen“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.