Was Schwarz-Blau für die Bundesparteien bedeutet

Doch was bedeutet Schwarz-Blau im Land für die Bundesparteien? Aus „strategischer Sicht“ der Bundes-ÖVP mache es Sinn, „einen Fuß in der blauen Tür zu behalten“ und „einen Teil der Freiheitlichen auf koalitionsbereit zu halten“, sagt Politikberater Thomas Hofer. Denn „die ÖVP will in den Ländern breit aufgestellt sein, was Koalitionen betrifft“.