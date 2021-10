Das erste Interview mit der neuen ÖVP-Landesrätin

Ihr Sprechtempo ist enorm hoch, pro Interview-Minute bringt Michaela Langer-Weninger mehr Wörter unter als jeder und jede ihrer künftigen Regierungskollegen. Wenn Sie in dem Tempo in ihrem neuen Amt als Landesrätin für Land- und Forstwirtschaft anpackt, dann wird im ländlichen Raum Oberösterreichs ordentlich was vorangehen. Im ersten Spontan-Interview nach ihrer Präsentation am Mittwoch erzählt sie von einer überraschenden Bitte von LH Thomas Stelzer, davon, dass sie ihre Funktionen bisher immer nicht wegen des Frau-Seins, sondern ihrer Leistungsbereitschaft bekommen hat und was sie in ihrem Ressort als Erstes anpacken möchte. An der Spitze der OÖ Landwirtschaftskammer wird sie ab Samstag Vizepräsident Karl Grabmayr interimsmäßig vertreten, bis zur Kammervollversammlung am 10. Dezember wenn der oder die Neue gewählt wird.