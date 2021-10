Regierung Schwarz-Blau: Gemessen werden die Taten

Ermüdend sind diese politischen Rituale. Die Einen produzieren viel Papier, eine Art „Drehbuch für Oberösterreich“, das die Anderen prompt wieder in der Luft zerreissen. Ich würde sagen: Lasst sie mal machen, diese schwarzblauen Polit-Zwillinge, die ein durchaus ambitioniertes Programm vorgelegt haben. Vieles davon hat mit Landespolitik gar nichts mehr zu tun („Faire Besteuerung von Online-Giganten“), aber am Beginn einer Periode darf man durchaus auch mal Wunschzettel an eh alle schreiben. Gemessen werden Stelzer, Haimbuchner & Co an ihren Taten. Und auch wir werden genau hinschauen, was da so kommt.