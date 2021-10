Wiens Politkrimi sorgt in Kärnten für Uneinigkeit

Einigkeit bei Gehaltserhöhung

Rot und Türkis/Schwarz liegen in der Kurz-Frage auseinander, Kaiser und Gruber befürworten aber in trauter Einigkeit die saftige Gehaltserhöhung (bis zu 22 Prozent) für Bürgermeister – die die „Krone“ aufgezeigt hat. Darüber müsse man reden können, sonst erhalte man keine Kommunalpolitiker, so das Koalitionsduo.