Es geht weiter. Geht was weiter?

Es wird also weiterregiert in unserem Land, und das ist erst einmal gut so. Es wäre schade, wenn die Steuerreform zum politischen Rohrkrepierer verkommen würde. Das Anpassen bzw. Absenken der Lohnsteuersätze ist dringend notwendig, und beim CO2-Preis kann Österreich nicht länger warten, sonst rücken die Klimaziele in noch weitere Ferne. Auch das Budget 2022, das fertig ausverhandelt ist, wird wie geplant vom Parlament beschlossen werden.