Budget 2022: Defizit und Schulden sinken

Der „Budgetziegel“ ist erstellt

Die in Zahlen gegossene Politik hat inklusive der Mitarbeiter in der Druckerei des Ministeriums rund 200 Personen beschäftigt. Das Druckwerk, das auch als „Budgetziegel“ bezeichnet wird, hat ca. 3400 Seiten und ein Gewicht von ungefähr zwölf Kilo. Der „Budgetziegel“ besteht aus dem Bundesfinanzgesetz, dem Personalplan, dem Budgetbericht, Beilagen, zumeist dem Beteiligungsbericht, 35 Teilheften sowie dem einseitigen „Budget im Überblick“. In der Druckerei waren acht Mitarbeiter 1,5 Wochen mit dem Budgetdruck beschäftigt.