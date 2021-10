Ratajkowski: Wurde schon als Teenager sexualisiert

Schon als junges Model sexualisiert

Schon früh sei sie von einem Modelscout entdeckt worden - während sie in der Schlange an einer Supermarktkassa gestanden habe, erzählt die heute 30-Jährige. Zum ersten Modelshooting sei sie bereits in der Unterstufe geladen worden. Als sie in der Highschool war, habe ein Casting-Direktor auf eines ihrer Fotos gezeigt, auf dem sie die Lippen halb geöffnet hatte. „Nun, das ist der Blick. So wissen wir, dass dieses Mädchen gef***t wird“, habe er daraufhin gesagt.